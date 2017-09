Deutlich weniger Firmeninsolvenzen

Die Zahl der Konkursanmeldungen ist in diesem Jahr deutlich gesunken. Das meldete der Kreditorenschutzverband 1870. 273 Firmen schlitterten in Salzburg in den ersten drei Quartalen in die Pleite. Das sind um zehn Prozent weniger als im Vorjahr.

Die gute Konjunktur und die niedrigen Zinsen waren in Salzburg die Hauptgründe für die gesunkene Zahl an Insolvenzen. Durch Unternehmenspleiten entstand in diesem Jahr ein Schaden von 56 Millionen Euro. Davon betroffen waren in Salzburg insgesamt 450 Arbeitsplätze.

KSV: Unternehmer machen ähnliche Fehler

Otto Zotter vom Kreditorenschutzverband beobachtet in den vergangenen Jahren, dass Unternehmensgründern immer wieder ähnliche Fehler unterlaufen. „Zum einen haben sie oft viel zu wenig Eigenkapital, zum anderen analysieren sie den Markt und ihre Chancen auf den Märkten zu wenig und oft sind sie gute Handwerker, aber zu wenig ausgebildet in kaufmännischen Belangen“, sagte Zotter. Diese Umstände sollen laut Kreditorenschutzverband dazu beitragen, dass Unternehmer oft zahlungsunfähig werden.

Von Firmenpleiten am meisten betroffen ist die Gastronomie. Danach folgen Dienstleistungsunternehmen, wie Leasingfirmen oder Paketdienste, aber auch in der Baubranche kommt es immer wieder zu Konkursanmeldungen.