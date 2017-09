Fuschl verbannt öffentliche Wahlwerbung

Neben anderen Gemeinden verzichtet auch die kleine Gemeinde Fuschl (Flachgau) heuer wieder auf Wahlwerbung für die kommende Nationalratswahl. Die Bevölkerung erhalte über Massenmedien ohnehin genügend Informationen.

Bürgermeister Franz Vogl (ÖVP) verweist auf Presse, Radio, Fernsehen und Medien im Internet, wo Parteien und Interessensgruppen ohnehin monate- und wochenlang einen intensiven Wahlkampf betreiben würden. Alle in der Fuschler Gemeindevertretung hätten zugestimmt, das eigene Dorf davon weiter freizuhalten.

Gerald Lehner

Es begann schon vor 15 Jahren

In dreieinhalb Wochen wird in Österreich der Nationalrat neu gewählt. Schon seit 2002 verzichtet man in Fuschl auf politisches Werbematerial in der Öffentlichkeit, wenn der eigene Gemeinderat gewählt wird. Und seit 2009 gilt dieser Verzicht auf Plakate aller Größenklassen mit politischen Botschaften auch für Landtags- und Nationalratswahlen.