Stadionrasen hielt: Sturm Graz besiegt Anif

Das Spiel der Anifer im Stadion Grödig (Flachgau) fand Mittwochabend wie geplant statt - und endete mit 2:1 für Sturm Graz. Zuvor hatte Dauerregen beim Cupmatch der Grödiger gegen den LASK den Rasen beschädigt. Er wurde in Schuss gebracht.

Die allerletzte Entscheidung für das Spiel der Anifer gegen Sturm Graz traf Schiedsrichter Walter Altmann am Mittwochabend nach einer Inspektion des Rasens. Er gab das Match frei, und die Salzburger verloren knapp. Mehr dazu ins Sturm entgeht Blamage gegen Anif (sport.ORF.at; 20.9.2017). Das Livespiel war der erste Fernsehauftritt das USK Anif in der Vereinsgeschichte.

Was bisher geschah

Gleich vier Greenkeeper einer Spezialfirma hegten und pflegten Mittwochvormittag das gequälte Grün. Die 120 Minuten im strömenden Regen mit Elferschießen beim Spiel Grödig gegen den LASK Dienstagabend hatten ihre Spuren hinterlassen. Mit Spezialwerkzeugen wurde deshalb am Mittwoch alles wieder hergerichtet. Rasenspezialist Dominik Siegertsleitner zeigte sich optimistisch zum Zustand des Platzes. Die Lage sei „relativ gut“ dafür, „dass es so nass war, so viel geregnet hat und so eine lange Spielzeit war. Der Elfer-Bereich hat ein bisschen gelitten. Aber das bekommen wir auch wieder hin.“

ORF

Kein Training im Stadion, um Rasen zu schonen

Für das Cuspiel USK Anif gegen Sturm Graz Mittwochabend sah Siegertsleitner kein Problem: „Das Wasser, das am Vormittag noch gestanden ist, sickert ab. Das Spiel ist sicher möglich.“ Einzig ein gewünschtes Abschlusstraining von Sturm Graz im Grödiger Stadion musste verlegt werden, um den Rasen zu schonen.

