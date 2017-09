Schaden tritt zurück, Preuner übernimmt

Heute Vormittag geht in der Stadt Salzburg eine Polit-Ära zu Ende: Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) erklärt nach 18 Jahren im Amt seinen Rücktritt. Sein Vize Harald Preuner (ÖVP) übernimmt bis zur Neuwahl Ende November.

Der Rücktritt Schadens ist Folge seiner - nicht rechtskräftigen - Verurteilung im Zusammenhang mit dem Swap-Skandal des Landes. Schaden bekam wegen Beihilfe zur Untreue drei Jahre Haft - davon ein Jahr unbedingt. Es ging um die Übertragung von Zinstauschgeschäften von der Stadt an das Land - mehr dazu in Swap-Prozess: Schuldsprüche für alle - Haft für Schaden und Raus (salzburg.ORF.at; 28.7.2017)

Kurzer Abschied nach 6719 Tagen

Schadens letzter Auftritt im Gemeinderat heute wird ein kurzer sein: Heinz Schaden eröffnet die Sitzung um 9.00 Uhr, übergibt den Vorsitz aber gleich an Vizebürgermeister Harald Preuner. Dann erklärt Schaden am Rednerpult seinen, spricht ein paar Worte zum Abschied und verlässt das Rathaus in der Altstadt. Mit gut 18 Jahren - exakt 6719 Tagen - im Amt ist Schaden unter den längstdienenden Bürgermeistern in der Geschichte der Stadt Salzburg. Der Abschied von der Politik, von der Macht, geht Schaden sicht- und hörbar nahe. Immer wieder kämpfte er in den vergangenen Wochen mit den Tränen.

Harald Preuner ist mit der Übergabe amtsführender Bürgermeister der Landeshauptstadt. Er bleibt das bis zur Neuwahl des Stadtchefs Ende November beziehungsweise einer möglichen Stichwahl Mitte Dezember - vielleicht aber auch länger: Denn Preuner ist einer von sechs Kandidaten, die am 26. November zur Wahl stehen.

