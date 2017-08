Asylwerber versteckten sich in Lastwagen

Beim Entladen eines Sattelschleppers in Koppl (Flachgau) sind Montag plötzlich fünf Männer aus Afghanistan von der Ladefläche gesprungen. Sie dürften in Griechenland in den Laster geschlüpft sein und wollen Asyl in Österreich.

Beim Entladen des Schwerfahrzeuges sprangen die fünf Männer aus dem Laderaum und flüchteten. In einem nahegelegenen Waldstück griffen Polizisten die blinden Passagiere auf. Diese stellten Anträge auf Asyl in Österreich.

Überstellung nach Griechenland?

Ob Asyl in Österreich bekommen, hängt von mehreren Faktoren ab. Einer betrifft die wieder geltenden Dublin-Regeln der EU. Demnach müssen Asylwerber dort ihre Anträge stellen, wo sie zum ersten Mal in die EU kamen.

Lkw-Fahrer kein Schlepper

Der Verdacht, dass der 52-jährige Lkw-Fahrer aus Griechenland ein Schlepper sei, erhärtete sich Ermittlern nicht. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.