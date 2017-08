Raubüberfälle bei Gemeindefest

Im Tennengau fahndet die Polizei nach zwei mutmaßlichen Räubern, die am Wochenende in Golling insgesamt drei Männer überfallen haben. Sie sollen sie niedergeschlagen und ihnen jeweils die Geldbörse geraubt haben.

Die beiden mutmaßlichen Raubüberfalle fanden in der Nacht des Egelseefestes in Golling statt. Gegen 23 Uhr sprachen zwei unbekannte Männer einen 24-jährigen Halleiner an und fragten ihn, ob er sie zum nächstgelegenen Bankomaten begleiten könne. Nachdem sie bei der Bank waren, begleiteten die zwei Männer den Halleiner in Richtung Egelseefest. Auf dem Weg dorthin schlug einer der Zwei den Halleiner mit der Faust ins Gesicht. Der 24-Jährige fiel zu Boden. Die Täter flüchteten mit der geraubten Geldbörse des Halleiners. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.

Weiterer Überfall ein paar Stunden später

Gegen 2.30 Uhr sprachen zwei bis drei unbekannte Männer einen 17-jährigen Halleiner und einen 24-jährigen Steirer an, die gerade am Heimweg vom Egelseefest waren. Die Männer boten den Beiden an, sie für einen geringen Fuhrlohn nach Hause zu fahren. Die Täter erklärten, 100 Meter weiter vorne zu parken und dort auf sie zu warten. Das taten sie auch auf einem unbeleuchteten Seitenweg.

Als der Halleiner und der Steirer zum Pkw kamen, schlugen die Täter die Beiden nieder und raubten die Geldbörsen der Beiden. Der 17-Jährige und der 24-Jährige wurden bei dem Raub unbekannten Grades verletzt. Die Rettung brachte sie in das Unfallkrankenhaus Salzburg. Die Ermittlungen in beiden Raubüberfällen laufen.