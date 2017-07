Pensionist beim Baumfällen nachts verunglückt

Beim missglückten Versuch, nachts eine Esche in seinem Garten zu fällen, ist Montagnacht ein Pensionist in Salzburg-Gneis verletzt worden. Der Baumwipfel stürzte auf die Obusoberleitung in der Berchtesgadener Straße.

Medienberichte über das voranschreitende Eschensterben dürften den Salzburger laut Einsatzkräften veranlasst haben, die mächtige Esche auf seinem Grundstück zu entfernen. Bereits seit dem Nachmittag sägte der Hausbesitzer deshalb - von einer Leiter aus - an dem Baum herum und dürfte dann vom Einbruch der Dunkelheit überrascht worden sein.

Klement

Mitsamt der Leiter vom Baum gestürzt

Gegen 22.30 Uhr hatte er den Baum soweit angesägt, dass die Krone plötzlich auf die Berchtesgadener Straße kippte und auf die Oberleitung stürzte. Der Pensionist selbst stürzte dabei mitsamt der Leiter in den Garten und verletzte sich. Er musste vom Roten Kreuz versorgt werden.

Die Salzburg AG deaktivierte und erdete die 600-Volt-Oberleitung. Anschließend konnten Berufsfeuerwehrleute den Baum entfernen und Techniker die Oberleitung reparieren.