Festungsbahn feiert 125. Geburtstag

Für Touristen ist sie absoluter Fixpunkt, die Salzburger selbst nützen sie weniger oft und gehen lieber zu Fuß: die Festungsbahn vom Kapitelplatz zur Festung Hohensalzburg. Diese feiert am 1. August ihren 125. Geburtstag.

196 Meter ist die Festungsbahn lang und sie überwindet einen Höhenunterschied von 102 Metern. Zwei Seilbahnwagen fahren hin und her und befördern pro Fahrt maximal 26 Gäste den Berg hinauf und hinunter.

ORF/S. Gruber

„Tröpferlbahn“ 1892 als Weltneuheit

Heute funktioniert der Antrieb elektrisch, aber zur Entstehungszeit der Bahn im Jahr 1892 war es das Wasser des Almkanals, das die Wagen auf- und niederfahren ließ, sagt Betriebsleiter Josef Füssl: „Die erste Festungsbahn wurde mit Schwerkraft betrieben. Das Wasser vom Almkanal wurde in die Festung gepumpt, in einen Zwischenbehälter. Von diesem wurde das Wasser dann in die Bahn eingefüllt. Dann war der Wagen am Berg schwerer als jener in der Talstation und hat den Wagen hinaufgezogen.“

„Sind beispielsweise 26 Menschen im Tal eingestiegen, aber nur zehn Leute heruntergefahren, so wurde das Differenzgewicht mit Wasser ausgeglichen“, so Füssl. Er kennt jeden Winkel der Bahn, auch das alte Wasserrad, das nach wie vor unter der Talstation erhalten ist.

ORF/S. Gruber

Signalübertragung mittels WLAN

Heute ist alles topmodern: 2011 wurde die gesamte Technik erneuert. Trotz der extremen Steigung von 92 Prozent ist man elektronisch und mechanisch doppelt abgesichert, sagt Josef Füssl: „Die Bahn wird elektrisch betrieben. Es ist ein Frequenz-geregelter Drehstrommotor.“ Die Festungsbahn war auch die weltweit erste Bahn, bei der die Signalübertragung mit WLAN funktioniert, sagt Füssl: „Die Festungsbahn ist wahrscheinlich eines der sichersten Verkehrsmittel der Welt. Sie ist eine Pendelbahn und wird über Seil gezogen. Bei einem Seilriss gibt es eine zusätzliche Fangbremse. Das sind Krallen, die sich an den Schienen festklammern.“

ORF/S. Gruber

Zwei Millionen Fahrgäste pro Jahr

Sicher und schnell: Mit 5,5 Metern in der Sekunde saust man nach oben. Genau 54 Sekunden dauert die Fahrt, also weniger als eine Minute. Seit Beginn der Aufzeichnungen haben über 77 Millionen Fahrgäste die Bahn genutzt. Das macht aktuell rund zwei Millionen Fahrgäste pro Jahr.