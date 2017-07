Salzburgerinnen träumen von EURO-Finale

Mit dem Einzug ins Halbfinale bei der Frauen-EM in den Niederlanden sorgen Österreichs Fußballerinnen im ganzen Land für ungeahnte Euphorie. Auch einige Salzburgerinnen spielen dabei eine wichtige Rolle im Team.

APA/HANS PUNZ Laura Feiersinger

Saalfelden, 24 Jahre, Position: Mittelfeld, Verein: SC Sand

Sie feiern, sie singen, sie jubeln und sie spielen vor allem richtig gut: Österreichs Fußballerinnen schafften den Schritt aus der Bedeutungslosigkeit und sorgen vor allem in Österreich für ungeahnte Begeisterung. Beim dramatischen Elfmeterschießen im Viertelfinale am Sonntag gegen Spanien zitterten 1,2 Millionen Zuschauer vor den Fernsehgeräten mit.

Gänsehaut bei Laura Feiersinger

Mittendrin in der Mannschaft von Dominik Thalhammer sind Laura Feiersinger aus Saalfelden (Pinzgau) und Sarah Zadrazil aus St.Gilgen (Flachgau). Beide sind 24 Jahre jung, in der Deutschen Bundesliga unter Vertrag und als fixe Größen in der Nationalmannschaft nicht wegzudenken.

Laura Feiersinger bestritt bisher alle Spiele bei der Europameisterschaft und verwandelte gegen Spanien den wichtigen ersten Elfmeter: „Ich habe Gänsehaut gehabt. Es war eigentlich mein erstes Elfmeterschießen, in dem ich selbst geschossen habe. Dass es so gut geklappt hat ist ein Traum“, sagt Feiersinger.

APA/HANS PUNZ Sarah Zadrazil

St. Gilgen, 24 Jahre, Position: Mittelfeld, Verein: 1. FFC Turbine Potsdam

„Mädchen für Fußball begeistern“

Sarah Zadrazil steht Laura Feiersinger um nichts nach. Die gebürtige St. Gilgenerin ist eine der stärksten österreichischen Offensivspielerinnen, fehlte gegen Frankreich wegen einer Verletzung, kehrte aber wieder zurück als wäre nichts passiert.

Die plötzliche Begeisterung rund um das Nationalteam nimmt Sarah Zadrazil dankend an: „Die Aufmerksamkeit ist natürlich etwas ganz Besonderes. Wir bekommen hier in den Niederlanden aber wahrscheinlich gar nicht alles mit, in Österreich ist glaube ich ein richtiger Hype. Uns macht das alles sehr stolz, und wir hoffen, dass wir dadurch viele junge Mädels zum Fußballspielen bringen können.“ Das Team wolle Österreich zeigen, dass auch Frauen gut Fußballspielen können, ergänzt Zadrazil.

APA/HANS PUNZ Stefanie Enzinger

Mittersill, 27 Jahre, Position: Stürmerin, Verein: SKN St. Pölten

Premierentreffer für Enzinger

Neben Sarah Zadrazil und Laura Feiersinger sind im österreichischen Team mit Stefanie Enzinger aus Mittersill (Pinzgau) und Ersatztorfrau Carolin Größinger vom FC Bergheim (Flachgau) zwei weitere Salzburgerinnen am Höhenflug der Fußballerinnen beteiligt. Enzinger sogar mit ihrem ersten Treffer für das Nationalteam.

Die 27-jährige Stürmerin kam gegen Island in der 86. Minute und traf vier Minuten später zum 3:0: „Ich habe schon einen Tag gebraucht um zu realisieren, dass ich auf dem Platz gestanden bin und dann auch noch getroffen habe. Es war ein Wahnsinn“, sagt Enzinger.

APA/HANS PUNZ Carolin Größinger

Bergheim, 20 Jahre, Position: Torfrau, Verein: FC Bergheim

Stefanie Enzinger, Carolin Größinger, Laura Feiersinger und Sarah Zadrazil sind Salzburgs Beitrag der sensationellen Erfolgsgeschichte, die am Donnerstag im Halbfinale gegen Dänemark fortgesetzt werden soll. Im Finale würde auf die Österreicherinnen entweder Veranstalter Niederlande oder England warten. Die Engländerinnen setzten sich im Viertelfinale gegen Österreichs Vorrundengegnerinnen Frankreich knapp mit 1:0 durch.

