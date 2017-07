Bürgermeister Schaden vor Rücktritt?

Montagvormittag gibt Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) eine persönliche Erklärung ab. Beobachter gehen davon aus, dass der Bürgermeister nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung im Swap-Prozess seinen Rücktritt bekanntgeben wird.

Im dritten Finanzskandalprozess fielen Freitagabend die Urteile. Für Schaden setzte es drei Jahre Haft - eines davon unbedingt - wegen Beihilfe zur Untreue. Auch für die sechs anderen Angeklagten gab es Schuldsprüche - die nicht rechtskräftig sind, weil die Verteidiger Berufung anmeldeten. Einer der Anwälte erbat Bedenkzeit. Mit diesen Urteilen werden erstmals auch Politiker strafrechtlich im Salzburger Finanzskandal zur Verantwortung gezogen - mehr dazu in Swap-Prozess: Schuldsprüche für alle - Haft für Schaden und Raus (salzburg.ORF.at; 27.7.2017)

ORF/Hackenbucher

Pressekonferenz um 11.00 Uhr

Um 11.00 Uhr will Schaden eine Erklärung abgeben. Beobachter rechnen damit, dass der Bürgermeister zurücktritt. Das würde zu einer vorgezogenen Bürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt führen. Für eine Neuwahl des Gemeinderats zeichnete sich am Wochenende keine politische Mehrheit ab. Der Tenor fast aller Fraktionen im Rathaus: Verurteilt wurde der Bürgermeister und nicht der Gemeinderat. Man sei gewählt bis zum Frühjahr 2019 und wolle bis dahin auch arbeiten.

Seit 18 Jahren Bürgermeister Salzburgs

Schaden ist seit 18 Jahren Bürgermeister Salzburgs. Er zählt damit zu den längstdienenden Stadtchefs seit mehr als 200 Jahren. Schaden ist ein gleichsam geschätzter wie umstrittener Kopf - mehr dazu in: Schaden: Unrühmliches Ende einer langen Karriere (salzburg.ORF.at; 28.7.2017).

