Internetbetrug: Mann überweist 45.000 Euro

Im Lungau ist ein 73-jähriger Deutscher Opfer von Internetbetrügern geworden. Der Mann lernte eine Frau kennen und überwies ihr Geld für eine gemeinsame Zukunft - doch die kam nicht zustande.

Ende Jänner 2017 lernte der Deutsche die Frau auf einer Internetseite kennen. Sie gab an, dass sie Amerikanerin ist und derzeit mit der US Army in Afghanistan stationiert sei. Sie erklärte dem 73-Jährigen, dass sie sich eine gemeinsame Zukunft mit ihm aufbauen wolle. Außerdem habe sie Geld, ein Vermögen von rund zwei Millionen US Dollar.

Weder Geldtransfer noch gemeinsame Zukunft

Sie gab gegenüber dem Mann an, dass sie zur Transaktion ihres Geldes Vorauszahlungen benötige. Insgesamt überwies ihr der Deutsche einen Betrag von zirka 45.000 Euro. Weder der Geldtransfer noch die von der Frau angekündigte gemeinsame Zukunft kam zustande. Die Polizei ermittelt.

