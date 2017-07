Echo-Klassikpreis für Mozarteumorchester

Das Salzburger Mozarteumorchester bekommt für eine besondere CD heuer den Echo-Klassikpreis. Es geht um die Einspielung der Ersten Symphonie von Hans Rott unter der Leitung von Constantin Trinks.

Die CD erschient in dem Label Profil Edition Günter Hänssler. Der Echo-Preis wurde den Salzburgern in der Sparte „Sinfonische Einspielung (Musik 19. Jh.)“ zuerkannt. Die von Thomas Gottschalk moderierte Preisverleihung findet am 29. Oktober 2017 im Rahmen einer feierlichen Gala in der Hamburger Elbphilharmonie statt und wird vom ZDF übertragen.

Mozarteumorchester

Sehr eigenständige Interpretationen

Nach der Verleihung der Goldenen Mozart-Medaille durch die Stiftung Mozarteum ist der Echo-Klassikpreis schon die zweite große Auszeichnung des Mozarteumorchesters in nur 18 Monaten. Es sei auf die Erarbeitung eigenständiger und zeitgemäßer Interpretationen der Werke Mozarts spezialisiert und feiere als international anerkannter Kulturbotschafter Salzburgs mit diesem Repertoire weltweit außergewöhnliche Erfolge, teilte das Orchester am Freitag in einer Aussendung mit.

Jährlich wiederkehrende Engagements bei den Salzburger Festspielen, der international beachteten Mozartwoche und bei der Salzburger Kulturvereinigung würden das große Ansehen des Orchesters unterstreichen.

Stardirigenten präg(t)en den Stil

Über die gesamte Saison spielt das Mozarteumorchester die Musiktheatervorstellungen im Salzburger Landestheater. Zu den prägenden Chefdirigenten gehören Leopold Hager, Ralf Weikert, Hans Graf, Hubert Soudant und namentlich Ivor Bolton, der das Orchester von 2004 bis 2016 geformt hat. Mit dem neuen Chefdirigenten Riccardo Minasi soll diese wegweisende Entwicklung fortgesetzt werden.

