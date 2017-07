Landesklinik: Zufahrt nur noch via Biebl-Straße

Ab 8. August müssen sich Patienten und Mitarbeiter der Landeskliniken an eine neue Zufahrt in das Parkhaus gewöhnen. Es wurde vor gut zwei Jahren eröffnet. Die neue Trasse läuft parallel zur S-Bahn in der Rudolf-Biebl-Straße.



Die Neuerung soll Teil des Konzepts zur Verkehrsberuhigung des Klinikgeländes sein. In rund eineinhalb Wochen wird die Einfahrt aufs Klinikgelände in Mülln nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Gleiches gilt für die Einfahrt bei der Chirurgie West im Stadtteil Aiglhof. Damit ist auch die bisherige Zufahrt in das Parkhaus nicht mehrmöglich. Es geht nur noch über die neue.

ORF

Hält das die Biebl-Straße aus?

Für die ohnehin stark frequentierte Rudolf-Biebl-Straße ist das allerdings eine zusätzliche Verkehrsbelastung, sagt Wirtschaftsdirektor Klaus Offner von den Landeskliniken: „Wir hoffen, dass die Kapazität der Biebl-Straße ausreichen wird, weil unsere Patienten und Mitarbeiter oft zu besonderen Tageszeiten kommen und wegfahren. Wir haben das von Verkehrsplanern simulieren lassen.“

Bisheriges System immer gefährlicher

Durch diese Zufahrt unter dem neu errichteten Laborgebäude können nun alle zehn Etagen des Parkhauses genutzt werden. Es gibt nun 300 Parkplätze mehr und damit insgesamt 1.250. Die Zufahrt wurde bewusst außerhalb des Klinikgeländes angesiedelt, um dieses in Zukunft weitgehend verkehrsfrei zu halten, so Offner: „Die gesamte Patientenversorgung plus Individualverkehr plus Besucher plus Mitarbeiter hat in den letzten Jahren zu gefährlichen Situationen geführt.“

Ausnahmen für Akut-Patienten, Behinderte

Auf dem Gelände selbst gibt es nur noch 50 Parkplätze für spezielle Patienten: „Wer akut erkrankt oder behindert ist, der darf auch weiterhin direkt auf das Areal der Klinik fahren.“ Diese Ausnahmen sollen streng kontrolliert werden. Um ein Chaos mit der neuen Regelung zu verhindern, werden Patienten und Mitarbeiter ab sofort im ganzen Krankenhaus darüber informiert.