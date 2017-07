Immer mehr Jobs in allen Bezirken

Seit 2012 gibt es in Salzburg rund 12.000 Jobs mehr, zeigt eine Statistik des Landes. Auch im halbjährlichen Vergleich geht es bergauf - bei den absoluten Zahlen in allen Bezirken. Verhältnismäßiger Spitzenreiter der Lungau.

Im Lungau gibt es ein Plus von 2,5 Prozent. Allerdings ist dort der Arbeitsmarkt besonders klein. In Tamsweg und Umgebung sind 175 Arbeitsplätze dazugekommen - immerhin. Der Bezirk Salzburg-Umgebung meldet ein Plus von 1.200 Arbeitsplätzen, der Pinzgau 774, und der Tennengau hat 271 Jobs mehr.

1,5 Prozent mehr Arbeitsplätze ist der Landeschnitt im Vergleich der letzten zwei Halbjahre.

In der Stadt „nur“ 950 neue Jobs

Unterdurchschnittlich hat sich die Stadt Salzburg mit „nur“ einem Prozent Wachstum entwickelt. Das sind bei ihrem großen Arbeitsmarkt aber immer noch stolze 950 Stellen mehr. Ebenso unterdurchschnittlich schneidet St. Johann ab - mit 0,9 Prozent bzw. 300 Jobs mehr.

Boom in Wals, St. Johann und Strobl

Auch einzelne Gemeinden haben besonders viele Arbeitsplätze dazubekommen. In Wals-Siezenheim (Flachgau) freut man sich über knapp 400 Jobs mehr, in St. Johann über 215 und in Strobl über 205. In ganzen Bundesland gab es zuletzt rund 250.000 Arbeitnehmer.