Hirscher: Locker und motiviert zu Olympia

Er sei bereit für Neues, sagt Skistar Marcel Hirscher im Sommergespräch des ORF Salzburg. Der sechsfache Weltcup-Gesamtsieger ist nach seinem Urlaub entspannt und will demnächst das Schneetraining für die Olympiasaison starten.

ORF

Seine sportlichen Träume hat sich Hirscher längst erfüllt. Der 28-jährige Multi-Champion des alpinen Skisports hat aber auch gelernt, sich aus dem kommerziellen und sonstigen Trubel herauszunehmen, sich persönliche Freiräume zu schaffen. Er bewegt sich nach dem Motto „Alles kann, nichts muss sein“ in Richtung Olympiasaison.

Hirscher wartet nun noch, ob schon bald ein Schneetraining auf heimischen Alpengletschern möglich sein wird. Wenn nicht, dann steht wohl eine weite Reise nach Chile oder in die Alpen Neuseelands auf die tiefwinterliche Südhalbkugel bevor, wo es heuer sehr viel Schnee gibt.

„Olympia-Gold nicht der direkte Antrieb“

„Mit dem Rekord, der mir gelungen ist, habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich jemandem etwas beweisen muss, was das Skifahren angeht“, sagt Hirscher. Die noch fehlende Goldmedaille bei Olympia sei nicht zwingend ein Antrieb weiterzumachen, so der Annaberger: „Das ist definitiv etwas Anderes. Das hat keinen Einfluss, ob ich noch ein Jahr, oder zwei oder zehn Jahre dranhänge. Ich möchte sicher für Olympia in Topform sein. Das Wichtigste ist, dass ich überhaupt dabei bin im Rennen. Denn bei all diesen Top-Leuten ist das nicht selbstverständlich.“

Motivation als entscheidender Faktor

Ohne die grundlegende Hochform zum Dabeisein bräuchte man gar nicht über weitere Kugeln oder Medaillen reden, lacht Hirscher: „Ja, dann wäre ich einer der Ältesten, die beim Skiweltcup dabei sind. Aber es wäre wohl genauso möglich, dass die Freude entscheiden muss, wann und ob man aufhört. Es geht nicht nur über Erfolge, sondern auf über Freunde und Motivation. Oder man sagt, ich mag nicht mehr.“

Fix scheint nur zu sein, dass Marcel Hirscher den Großteil seiner Karriere hinter sich hat. Wie lange die Zugabe nun dauert, und was sie noch alles bringt, das ist völlig offen. Und genau dieses Gefühl genießt Hirscher.

Alles kann, nichts muss sein Marcel Hirscher im Gespräch mit ORF-Sportredakteur Christopher Pöhl.

Link: