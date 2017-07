Voll besetztes Raftingboot gekentert

In Marktschellenberg im benachbarten Bayern an der Königseeache ist Donnerstagmittag ein voll besetztes Raftingboot gekentert. Mehrere Personen stürzten ins Wasser, sie alle konnten aber gerettet werden.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften aus dem Berchtesgadener und dem Salzburger Land suchte den Fluss vom Ufer aus und aus der Luft bis zur Mündung in die Salzach ab, wobei sich schließlich herausstellte, dass niemand weiter abgetrieben worden war.

Die Einsatzkräfte konnten alle Insassen am Wehr in Marktschellenberg retten, ein Mädchen musste allerdings mit einer Armverletzung per Rettungswagen ins Krankenhaus Berchtesgaden eingeliefert werden. Die geschockten, aber unverletzten Jugendlichen wurden vom Kriseninterventionsdienst des Roten Kreuzes betreut.

