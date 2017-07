Salzburg teuerste Großstadt Österreichs

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei Eigentumswohnungen hat in der Stadt Salzburg die Marke von 5.000 Euro geknackt. Salzburg ist damit weiterhin die teuerste Großstadt Österreichs.

Österreichs Immobilien-Kaufpreise erzielen vielerorts neue Rekordwerte. Dabei sind Westösterreich und Wien am teuersten. Das zeigt das Kaufpreisbarometer von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale. Untersucht wurden die Preise im ersten Halbjahr 2017.

5.000 Euro pro Quadratmeter bei Wohnungseigentum

Salzburg ist weiterhin teuerste Großstadt Österreichs: Stolze 5.000 Euro kostet hier aktuell der Quadratmeter im Median. Zwei Drittel der angebotenen Immobilien liegen in einem Bereich zwischen 3.540 Euro und 6.640 Euro pro Quadratmeter - eine relativ große Preisspanne, die auf einen breit gefächerten Immobilienmarkt hindeutet. Die Landeshauptstadt ist ein florierender Tourismus- und Wirtschaftsstandort. Das macht sich auf dem Immobilienmarkt bemerkbar.

Auf Platz zwei liegt Innsbruck. Mit 4.930 Euro trennen die Tiroler Landeshauptstadt lediglich 70 Euro pro Quadratmeter von Salzburg. Die gute wirtschaftliche Entwicklung und der hohe Lebensstandard sorgen dort für hohe Preise. Der Quadratmeterpreis von zwei Dritteln der angebotenen Immobilien liegt in Innsbruck zwischen 4.140 Euro und 6.040 Euro und weist somit eine geringere Spanne auf als in Salzburg.

Dornbirn teurer als Wien

Auf dem dritten Platz und damit noch vor Wien liegt die 49.000-Einwohner-Gemeinde Dornbirn in Vorarlberg mit 4.520 Euro. Der Messestandort ist Sitz mehrerer großer Firmen und günstig in direkter Nähe zum Bodensee gelegen. Wien folgt im Anschluss mit einem Durchschnittspreis von 4.480 Euro. In der Bundeshauptstadt kosten zwei Drittel der Wohnungen zwischen 3.710 Euro und 5.830 Euro pro Quadratmeter.

Die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz liegt preislich wie geographisch nahe an Dornbirn und über der 4.000-Euro-Grenze: 4.350 Euro kostet der Quadratmeter in der Stadt am Bodensee durchschnittlich.

Große Preisunterschiede zwischen den Regionen

Besonders teuer sind der Westen Österreichs und Wien. Am anderen Ende der Preisskala stehen Städte wie St. Pölten in Niederösterreich (1.870 Euro) und Eisenstadt im Burgenland (1.900 Euro). In der kleinsten Landeshauptstadt erhält ein Käufer um den gleichen Preis mehr als doppelt so viel Wohnraum wie in Salzburg.

Auch Kärnten ist vergleichsweise preiswert: So sind dort die beiden größten Städte Klagenfurt (2.270 Euro) und Villach (2.260 Euro) deutlich günstiger als die Top-Standorte in Westösterreich. Zwei Drittel der angebotenen Immobilien liegen in Klagenfurt zwischen 1.540 Euro und 3.060 Euro. In Villach werden zwei Drittel zwischen 1.470 Euro und 3.000 Euro angeboten.

