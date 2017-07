Wasserstände wegen starken Regens erhöht

Aufgrund des starken Regens in den vergangenen Stunden hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Mittwoch für Teile Salzburgs eine Hochwasserwarnung ausgegeben. Die Wasserstände sind erhöht.

Am stärksten seien die Niederschläge derzeit in den Nordstaulagen, sagt der Leiter des hydrografischen Dienstes in Salzburg, Hans Wiesenegger. "In den kommenden 24 Stunden wird eine Niederschlagsmenge von 60 bis 80 Millimeter erwartet. Das liegt in der Prognose dessen, was die Experten der ZAMG am Dienstag vorhergesagt haben.

„Wasserführung erhöht, aber nicht hoch“

Die Wasserführung der Flüsse und Bäche ist derzeit zwar erhöht, aber nicht hoch. Im Laufe der Nacht auf Donnerstag werden die Pegel weiter ansteigen - aus derzeitiger Sicht allerdings nur in den Bereich der Meldegrenze. Das entspricht etwa einem Ereignis, dass einmal jährlich auftritt oder vielleicht auch etwas seltener. Wenn der Boden entsprechend vorgesättigt ist, dann kann es auch ein größeres Ereignis werden, allerdings kein Katastrophenszenario.

Link: