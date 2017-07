Swap-Prozess: Urteil noch diese Woche möglich

Im Salzburger Swap-Prozess könnte es am Mittwoch bereits die Schlussplädoyers geben. Dann wäre auch ein Urteil noch diese Woche möglich.

Die Verteidiger der Angeklagten wollen weitere Zeugen hören und ein neues Gutachten erstellen lassen. Der frühere Gutachter ist wegen Rechenfehlern abberufen worden. Zudem hatten die Verteidiger auch kritisiert, das Gericht verfüge über zu wenig Erfahrung in wirtschaftsrechtlichen Angelegenheiten. Lehnt das Gericht Mittwochvormittag die Anträge der Verteidiger am Vormittag ab, womit Beobachter tendenziell rechnen, dann wäre der Weg frei für die Schlussplädoyers und ein Urteil am Freitag.

