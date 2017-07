Bundespräsident für drei Tage in Salzburg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft Mittwochabend zu einem dreitägigen Aufenthalt in der Stadt Salzburg ein. Unter anderem wird Van der Bellen die Salzburger Festspiele eröffnen.

Der Bundespräsident wird zunächst an einem Empfang der International Salzburg Association auf Schloss Leopodskron teilnehmen. Am Donnerstag findet nach der offiziellen Begrüßung Van der Bellens mit militärischen Ehren auf dem Residenzplatz ab 11.00 Uhr der Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele statt. Mit dem Besuch einer Monteverdi-Opern-Premiere endet der Salzburg-Besuch des Bundespräsidenten am Freitagabend.