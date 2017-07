Schlechtwetter: Stauampeln in Betrieb

Montagvormittag hat die Stadt Salzburg erstmals in diesem Sommer die Ampeln des Staumanagements aktiviert: Denn bei Schlechtwetter war der Zustrom aus dem Umland in die Landeshauptstadt ab etwa 9.30 Uhr groß.

Viele Tagesgäste kamen am Montag mit dem Auto in die Stadt Salzburg. Deshalb warnte der Magistrat ab 9.30 Uhr mit Anzeigetafeln davor, dass bei der Zufahrt in das Salzburger Stadtzentrum Stau droht. Um 11.15 Uhr, als in der Mönchsberggarage nur noch 100 Parkplätze frei waren, wurden dann acht der 13 Dosierampeln auf Einfahrtsstrecken in die Stadt aktiviert. Diese Ampeln halten den Verkehr bereits am Stadtrand länger an, damit die Straßen weiter drinnen, näher am Stadtzentrum, weniger verstopft sind.

Münchner, Innsbrucker Bundesstraße als Brennpunkte

Dennoch bildeten sich laut Ö3-Verkehrsservice auf den wichtigsten Zufahrtsstrecken umfangreiche Staus - vor allem auf der Münchner Bundesstraße, der Ignaz-Harrer-Straße und der Innsbrucker Bundesstraße bzw. Maxglaner Hauptstraße.

Allerdings sei das Chaos weiter drinnen ausgeblieben, sagte Magistrats-Projektleiter Martin Hauschild Montagvormittag, der das Dosierampel-System ausgearbeitet hat: „Es gab kein Chaos am Hildmannplatz bei den Zufahrten zur Mönchsberggarage.“ Der für Tagesgäste in der Stadt wichtigste Park&Ride-Parkplatz ist jener beim Messezentrum in Salzburg-Liefering. Dort können Tagesgäste kostenlos parken und mit einem Drei-Euro-Ticket mit dem Bus ins Zentrum fahren.

