Turnierpferde: Zucht auf der Alm

Warmblutpferde für den Reit- und Turniersport werden bei Maria Alm (Pinzgau) auch auf der Hochalm aufgezogen. Die frische Luft und die vielen verschiedenen Kräuter bekommen den Tieren gut - und bringen ihrem Züchter Renomee.

Der Melchambauer Christian Rainer hat sich auf die Aufzucht von Jungpferden spezialisiert - auf die Haltung von Warmblutpferden im Alter zwischen sechs Monaten und drei Jahren speziell für den Reit- oder den Turniersport. Der Landwirt zählt zu einem exklusiven Kreis von gerade einem knappen Dutzend Warmblutpferdezüchtern landesweit. Denn Jungpferdeaufzucht ist aufwendig, platz- und zeitintensiv.

Frische Luft, artenreiche Nahrung, viel Bewegung

Warmblutpferde im Wachstum sind anspruchsvoll - und den haben die Jungtiere auf der Hochalm am Fuß des Hochkönigs. Optimale Haltungsbedingungen in den ersten Jahren sind die Grundvoraussetzung dafür, dass die Tiere ein Leben lang leistungsfähig und gesund bleiben. Deshalb kommen die Pferde im Sommer auf die Alm, sagt Christian Rainer: „Da haben sie zum einen den Vorteil, dass sie durch die viele frische Luft und die niedrigeren Temperaturen in der Höhe weniger mit Fliegen und Bremsen zu kämpfen haben. Der größere Vorteil ist, dass die artenreichen Bestände bei Gräsern und Kräutern da heroben gut sind für die Gesundheit.“

Ein weiteres Kriterium ist die Gruppenhaltung - eingeteilt nach den sozialen Bedürfnissen der Pferde. Deshalb gibt es auch eine eigene Alm für Mutterstuten mit Fohlen. Auch wenn das steile Gelände gefährlich anmutet, ist gerade das bedeutend für die Entwicklung der Fohlen, betont der Züchter: „Wenn die das von Kleinauf kennenlernen, dann lernen sie, damit umzugehen, können die Gefahren einschätzen und den Untergrund austesten. Das ist besonders wichtig für die Muskulatur und die Sehnen, dass die sich gut entwickeln, stabil werden und langsam aushärten.“

Viel Platz für Pferdezucht notwendig

Gutes, gesundes Wachstum ist wiederum die Basis für die Ausbildung der Jungpferde, die ab dem dritten Lebensjahr beginnt - entweder als Freizeitpferd oder für den Dressur- und Springsport.

Doch obwohl der Pferdemarkt in Österreich boomt, entscheiden sich nur wenige für die Jungpferdeaufzucht, sagt Rainer: „Der Hauptgrund ist, dass der Großteil der Züchter nicht soviel Fläche hat. Man braucht viel Fläche, die man ihnen zur Verfügung stellt und dann die Almen, damit man einen entsprechenden Wechsel in der Weidewirtschaft betreiben kann. Das wird einer der Gründe sein, warum es nicht mehr machen.“

Christian Rainer betreibt seine Jungpferdeaufzucht erfolgreich. Deshalb sind seine Tiere auch in Deutschland begehrt - immerhin dem Pferdeland Nummer eins in Europa.