Unwetter mit schwerem Hagelschlag

Sonntagabend haben schwere Unwetter vor allem im Pinzgau und Pongau die Einsatzkräfte auf Trab gehalten: Bei Zell am See richteten teilweise golfballgroße Hagelkörner schwere Schäden an, bei Schwarzach wurde die B311 überschwemmt.

In 13 Orten waren insgesamt 330 Feuerwehrleute bis in die Nacht wegen der Unwetter im Einsatz: Gegen 18.00 Uhr war aus Piesendorf bei Zell am See die erste Alarmierung gekommen, weitere folgten. Dort wurden durch das Gewitter mit Hagelschlag vor allem Bäume umgerissen und Kanäle verstopft. Auch Fahrzeuge wurden durch den Hagel beschädigt und Keller überflutet. Die Feuerwehr zählte allein in Zell am See, Bruck und Piesendorf 14 Einsätze.

zurück von weiter

Hagelmatsch auf Bundesstraße

Ein zweiter Schwerpunkt der Unwetter war die Gegend um Taxenbach, Lend und Schwarzach: Auch hier wurden Bäume entwurzelt und Keller überflutet. Auch die Pinzgauer Bundesstraße (B311) wurde beim Mauthtunnel von Hagelmatsch verlegt. Zusätzlich wurde die Lender Landesstraße von Wasser und Geröll überflutet.

In Eben (Pongau) trat wegen des Unwetters ein Bach über die Ufer. Hier wurden Keller von Gebäuden überflutet - insgesamt 21 Mann der Feuerwehr waren im Einsatz. Auch bei Ebenau (Flachgau) musste die Feuerwehr ausrücken, weil ein umgestürzter Baum eine Straße verlegt hatte.

850.000 Euro Schaden in Landwirtschaft

Der Hagel richtete auch auf landwirtschaftlichen Nutzflächen im Pinzgau und Pongau schwere Schäden an: Auf rund 4.500 Hektar wurden Grünland und der Mais durch die Hagelkörner zum Teil schwer beschädigte, betonte die Österreichische Hagelversicherung (ÖHV) Montagvormittag.

Nach ersten Erhebungen durch die ÖHV-Sachverständigen belaufe sich der Gesamtschaden durch den Hagelschlag am Sonntag in der Landwirtschaft auf rund 850.000 Euro. Landesweit richtete Hagel heuer bisher rund 2,5 Millionen Euro Schaden in der Landwirtschaft an, so die ÖHV.

Murenabgänge in der Nacht auf Sonntag

Bereits in der Nacht auf Sonntag waren schwere Unwetter über dem Land Salzburg niedergegangen. Dabei ging unter anderem bei Großarl (Pongau) eine Mure ab - mehr dazu in Schwere Schäden durch Muren (salzburg.ORF.at; 23.7.2017).

Links: