Mountainbike: Nachwuchsprobleme im Spitzensport

In Koppl (Flachgau) war am Wochenende ein Hauch von Olympischen Spielen zu spüren. Der ambitionierte Mountainbike Club im Ort hat die Staatsmeisterschaft perfekt veranstaltet. Nachwuchsprobleme in dem Sport wurden jedoch deutlich.

Die Elite der heimischen Mountainbiker war von der Strecke in Koppl begeistert. Der Kurs durch den neuen Bikepark bot alles, was der Olympische Cross-Country-Bewerb fordert. Für diesen wurde hier am Wochenende die österreichische Staatsmeisterschaft ausgetragen.

Titel für Gregor Raggl bzw. Elisabeth Osl

ORF

Mit strammen Wadln durch Wald und Feld

Kondition, Technik und Mut sind hier notwendig, um sich durchzusetzen, sagt Thomas Hödlmoser vom Organisationsteam des Mountainbike Clubs in Koppl: „Die Strecke ist ein ziemlicher Aufwand. Wir haben da zwei Monate lang gewerkt, um sie in diesen Zustand zu bringen. In Wahrheit sind es ein paar Idealisten bei uns, die das machen, um den Nachwuchs zu fördern.“

Bei den Herren ist der Tiroler Gregor Raggl eine Klasse für sich und dominiert das intensive Rennen von Beginn an. Aber auch hier zeigt sich, dass Österreich in Sachen Mountainbike-Spitzensport hinterherfährt.

Massive Nachwuchsprobleme bei Frauen

Vor allem bei den Damen sind die Probleme in der Olympischen Disziplin unübersehbar. Nur Elisabeth Osl aus Tirol und die Salzburgerin Lisa Mitterbauer sind im Weltcup mit dabei, aber weit weg von den Besten.

Bei den Staatsmeisterschaften in Koppl fährt die ehemalige Weltcupsiegerin Osl wie so oft in den letzten zehn Jahren alleine an der Spitze und holt sich einen weiteren Titel. Lokalmatadorin Lisa Mitterbauer kämpft mit den Tücken der Heimstrecke, lässt aber trotz großem Rückstand nicht locker und erfüllt ihre Vorbildfunktion im Verein: „Es ist ein sehr harter Sport und eher ein Männersport. Es macht halt auch uns Frauen Spaß. In den nächsten Jahren kommen sicher noch viel mehr Gute nach.“

Koppl weist den Weg

Die Mountainbiker in Koppl haben mit ihrem Engagement dem Nachwuchs zumindest eine Chance gegeben, um den Weg in den Leistungssport zumindest einzuschlagen.