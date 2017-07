Malteser Sommercamp: Gäste aus 28 Ländern

Mehr als 500 junge Leute mit Behinderungen aus 28 Ländern treffen sich bis kommende Woche in der Landeshauptstadt Salzburg - beim internationalen Sommercamp der Malteser. Es gibt ein buntes Programm.

ORF

Bei verschiedenen Spielen lernen sich die jungen Leute kennen. Viele sind auf den Rollstuhl angewiesen - eine der vielen organisatorischen Herausforderungen. Die meisten Teilnehmer sind in den Schulen in der Josef-Preis-Allee untergebracht. Die Stimmung sei bestens, den jungen Leuten mache es sichtlich Spaß, sagen Betreuer. Und die Gäste selbst betonen, wie schön Salzburg sei.

Teilnehmer begeistert

Der 22-jährige Alexander Zauner aus Wien sagt, das Tanzen und Feiern mache sehr viel Spaß. Und dem 26-jährigen Patrick Salzgeber aus Tschagguns in Vorarlberg gefällt, dass jeder so freundlich sei: „Es darf jeder so sein, wie er ischt. So isch er halt.“

ORF

Die 150 Betreuer arbeiten alle ehrenamtlich, aber nicht umsonst, wie Campleiter Stephan Mühlmann betont: „Wir haben eine Rollstuhlschaukel geplant. Dann ist sie plötzlich dagestanden. Und das sind so die Momente, wo man sagt, das hat sich ausgezahlt.“

Weitere Ausflüge aufs Land

Vor einer gemeinsamen Messe im Dom am Sonntagnachmittag wurden noch Gruppenbilder gemacht. In der kommenden Woche erwartet die Teilnehmer dann ein abwechslungsreiches Programm mit mehreren Ausflügen aufs Land.

Projekt für Leute aus Nah und Fern ORF-Redakteur Gerhard Jäger hat die Gäste aus 28 Ländern beim Malteser Sommercamp besucht.

