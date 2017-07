Verdacht auf schwere Straftaten: 14-Jähriger in U-Haft

Ein erst 14-Jähriger aus Oberndorf Flachgau) ist in der Stadt Salzburg als Mitglied einer Einbrecherbande ausgeforscht und verhaftet worden. worden. Dem schon polizeibekannten Schüler werden mehrere Coups angelastet.

Er soll neben einem Geschäfts- und Trafikeinbruch auch in eine Wohnung eingedrungen sein. Weitere Einbruchsversuche hat der Bursch bereits gestanden. Er wurde in die Justizanstalt Puch Urstein eingeliefert.

Zeugin alarmierte die Polizei

Der Schüler war mit vier weiteren Jugendlichen aus dem In- und Ausland im Alter zwischen 16 und 19 Jahren auf Tour, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag. Zum Verhängnis wurde dem Quintett ein Trafikeinbruch in der Nacht auf Donnerstag im Salzburger Stadtteil Aigen. Eine Zeugin hatte die fünf beobachtet und die Polizei alarmiert. Die jungen Einbrecher machten sich zwar aus dem Staub, Beamte konnten den 14-Jährigen aber aufgreifen und festnehmen.

Zigarettenstangen gefunden

Die Ermittler fanden seine Komplizen in einem leerstehenden Haus in Aigen. Dort stellten die Beamten auch die gestohlenen Zigarettenstangen vom Trafik-Einbruch sicher. Weitere Ermittlungen mussten noch durchgeführt werden.

Link: