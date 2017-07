Neubauer gewinnt Rallye Weiz

Staatsmeister Hermann Neubauer ist auf Kurs in Richtung Titelverteidigung. Der Lungauer hat die Rallye Weiz in der Steiermark mit zwei Minuten Vorsprung auf Raimund Baumschlager gewonnen.

Es war am Samstag der fünfte von sieben Läufen der Rallye-Staatsmeisterschaft. Titelverteidiger Neubauer aus Salzburg setzte sich bei der Rallye Weiz in seinem Ford Fiesta nach 14 Sonderprüfungen mit 2:01,3 Minuten Vorsprung vor Raimund Baumschlager (VW Polo) durch. Dritter wurde Niki Mayr-Melnhof (Ford Fiesta) mit 3:09,3 Minuten Rückstand.

Dominik Fessl

In der Gesamtwertung führt Neubauer nun mit 81 Punkten vor Mayr-Melnhof (72) und Rekordmeister Baumschlager (67). Die Rallye-Meisterschaft geht nun in die Sommerpause und wird am 29. September mit der Skoda Rallye Liezen fortgesetzt.

