Porr übernimmt Hinteregger-Gruppe

Österreichs zweitgrößter Baukonzern Porr übernimmt die Salzburger Hinteregger-Gruppe nun ganz. Die Abtretungsverträge wurden Freitag unterzeichnet. Kaufpreis: 29,8 Mio. Euro.

Das börsennotierte Unternehmen Porr nannte diese Summe am Freitag in einer Aussendung an die Medien.

Wettbewerbsbehörde muss noch O.K. geben

Zuvor wanderten die Hinteregger-Anteile an der Linzer Dywidag-Gruppe zu 100 Prozent in das Eigentum der Familie G. Klaus Hinteregger. Die grundsätzliche Einigung über den Deal steht seit Mai. Das Salzburger Bauunternehmen „wird zur Gänze unter der Porr AG in den Konzern eingegliedert“, teilt das Management mit. Die Durchführung der Transaktion steht den Angaben zufolge „unter dem Vorbehalt weiterer Bedingungen“ - auch die zuständigen Wettbewerbsbehörden müssen erst grünes Licht geben.

Porr schon seit 1914 aktiv

Die 1914 gegründete Baugesellschaft Hinteregger ist sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau tätig und konzentriert sich dabei vor allem auf Österreich. Schwerpunkte sind der industrielle Tiefbau, der Kraftwerks- und der Untertagebau. Die Firmengruppe beschäftigt etwa 850 Mitarbeiter und erzielte 2016 eine Produktionsleistung von rund 220 Mio. Euro.