Strikte Sicherheitskontrolle bei Festspielen

Für die Festspielhäuser und die anderen Spielstätten verstärkt die Polizei heuer die Sicherheitsvorkehrungen. Dem Publikum raten die Festspiele, besonders frühzeitig zu Vorstellungen zu erscheinen.

Etwa 30 Minuten vor Beginn einer Vorstellung sei ein guter Zeitpunkt, teil das Management des Festivals mit. Personalausweis oder Reisepass sollte jeder Besucher mit dabei haben.

Maßnahmen gegen Waffen und Sprengstoff

Aus Sicherheitsgründen sind Koffer, Rucksäcke oder große Taschen nicht erlaubt. So soll sichergestellt werden, dass keine versteckten Waffen oder Sprengstoff zu Veranstaltungen eingeschmuggelt werden. Großere Taschen etc. können auch nicht in der Garderobe abgegeben werden. Auch scharfe, spitze oder in anderem Sinn gefährliche Gegenstände dürfen laut Polizei nicht mitgenommen werden.