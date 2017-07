Hallein erwartet Aufschwung durch neues Pflaster

Die Stadt Hallein (Tennengau) hat jetzt eines ihrer größten Bauprojekte fertiggestellt - die Pflasterung der Altstadt. Drei Jahre haben die Arbeiten dafür gedauert. Der helle Granitstein soll Hallein zu einer attraktiveren Einkaufstadt machen.

88.000 Pflastersteine sind in der Halleiner Altstadt verlegt worden. Der neue Boden ist ein heller, leicht gelblicher Granitstein. Durch eine leicht raue Oberfläche soll er rutschfest sein - das holprige Kopfsteinpflaster gehört damit der Vergangenheit an.

ORF

Pflasterung hilft gegen leerstehende Geschäfte

Die ersten Erfahrungen mit dem neuen Pflaster seien sehr positiv, sagt Halleins Bürgermeister Gerhard Anzengruber (ÖVP). Er zeigt sich überzeugt davon, dass die Investition mehr sind als eine bloße Verschönerung: „Das neue Pflaster wird die Frequenz und die Beliebtheit steigern und es wird die Bedeutung der Bezirkshauptstadt in das richtige Licht rücken. Wir hatten noch vor drei Jahren erhebliche Leerstände in der Stadt und jetzt gelingt es in der Zwischenzeit diese schwierigen Lagen für Handel und Gewerbetreibende interessant zu machen“, so der Bürgermeister.

Gesamtkosten von 5,2 Millionen Euro

Bei den Bauarbeiten wurde auch gleich der Untergrund der Pflasterung erneuert. Dabei wurden auch Wasser- und Fernwärmeleitungen saniert und elf Kilometer Elektrokabel neu verlegt. Insgesamt hat die Stadt Hallein 5,2 Millionen Euro in das neue Straßenpflaster investiert.

