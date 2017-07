Salzburger Bevölkerung wächst wieder

Die Zahl der Salzburger ist in den letzten fünf Jahren um knapp vier Prozent gestiegen. Das zeigt die aktuelle Fünfjahres-Übersicht der Landesstatistik. Sie gibt auch Aufschluss über touristische Entwicklungen oder den Arbeitsmarkt.

Vor fünf Jahren gab es noch rund 5.000 Geburten in Salzburg, zuletzt 5.600. So viele hat es laut Landesstatistik schon lange nicht mehr gegeben, genauer gesagt seit dem Jahr 1998 nicht. Gegengerechnet mit den Todesfällen hat es zuletzt um rund 1.100 mehr Geburten gegeben. Allerdings wächst Salzburg langsamer als Restösterreich, das viereinhalb Prozent Wachstum aufweist.

Tourismus wächst seit Jahren stetig

Die Landesstatistik bietet aber noch weitere Zahlen. So gibt es mehr Beschäftigte, aber auch mehr Arbeitslose als im letzten Fünfjahresvergleich. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ist um etwa fünf Prozent auf zuletzt 250.000 gestiegen. Aber auch die Zahl der Arbeitslosen hat deutlich zugelegt: rund 11.000 waren es im Jahr 2011, fast 15.000 waren es im vergangenen Jahr.

Für den Tourismus in Salzburg ist es in den vergangen 5 Jahren bergauf gegangen: von 24 Millionen Übernachtungen auf mehr als 27 Millionen. Allerdings bleiben die Urlauber kürzer, statistisch gesehen statt 4,1, nur noch 3,8 Tage. Auch die Zahl der Autos in Salzburg ist gestiegen: Ein Plus von neun Prozent auf zuletzt rund 400.000.