Warnung vor afrikanischer Schweinepest

Die Veterinärdirektion warnt vor der afrikanischen Schweinepest. Die für Schweine hochansteckende Seuche ist bei Wildschweinen in Tschechien nachgewiesen worden. Für Niederösterreich wurden bereits Maßnahmen getroffen.

In Tschechien, nahe der Grenze zu Niederösterreich, ist die afrikanische Schweinepest bei zehn Wildschweinen bestätigt worden. Diese hochinfektiöse Tierseuche ist nicht auf Menschen übertragbar, für Schweine aber meist tödlich.

„Keine Fleischprodukte aus Tschechien einführen“

Deshalb wäre eine Ansteckung von Hausschweinen ein hoher Schaden für die Landwirtschaft begründet Veterinärdirektor Josef Schöchl seinen Appell, keine Fleischprodukte - etwa Salami - aus Tschechien mitzubringen: „Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass solche Tierseuchenerreger durch mitgebrachte Lebensmittel, Speisereste, Fleisch- oder Wurstwaren auch heimische Tierbestände befallen können. Schweine können das aufnehmen und heftig und sehr stark daran erkranken“.

Auch Jagdtrophäen wie etwa Wildschweinfelle sollten derzeit nicht eingeführt werden, sagt Schöchl und erinnert in diesem Zusammenhang an eine generelle gesetzliche Regelung: „Aus Nicht-EU-Ländern ist es verboten Fleischwaren, Milchwaren und derartige Lebensmittel mitzunehmen. Die gehören vor der Einreise entsorgt oder verzehrt“, so Schöchl.

Österreich seit langem frei von Tierseuchen

Die österreichische Landwirtschaft ist seit Jahren frei von klassischen Tierseuchen und mit diesem Verbot möchte man verhindern, dass gefährliche Krankheiten eingeschleppt werden.