Führerloser Pkw rollt Glocknerstraße abwärts

Mittwochabend hat die Feuerwehr in Fusch (Pinzgau) einen Pkw aus der Fuscher Ache bergen müssen. Der Wagen war zuvor von der Mautstelle der Großglockner Hochalpenstraße 250 Meter talabwärts gerollt.

Am Mittwoch, kurz vor 22.00 Uhr, wollte ein 49-jähriger Deutscher mit seinem Pkw die Großglockner Hochalpenstraße überqueren. Weil die mautpflichtige Straße bereits geschlossen war, blieb der Mann an der Mautstelle in Fusch stehen, um sich über das Nachtfahrverbot zu informieren.

Erst nach 250 Metern landet der Wagen im Bach

Als der Fahrer ausstieg, rollte sein Fahrzeug plötzlich talabwärts. Erst nach etwa 250 Metern landete der Wagen im Bachbett der Fuscher Ache. Die freiwillige Feuerwehr aus Fusch sicherte gemeinsam mit der Wasserrettung Zell am See den im Bachbett der Fuscher Ache stehenden Pkw ab.

Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Wagen aus der Fuscher Ache geborgen werden. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.