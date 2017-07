Kühe attackieren Familie: Zwei Verletzte

Ein Familie mit zwei Kindern aus Deutschland ist beim Wandern in Obertauern (Pongau) von Kühen attackiert worden. Es gibt zwei Leichtverletzte. Und bei Mauterndorf (Lungau) ist ein Bub von einer Brücke in ein Bachbett gestürzt.

Zu dem Vorfall mit den Kühen bei Obertauern kam es, nachdem sich offenbar ein neugeborenes Kalb erschreckt hatte. Daraufhin gingen einige Kühe massiv auf die Wanderer los.

Vater und Mutter hatten jeweils eine der beiden Töchter im Alter von vier und eineinhalb Jahren mit speziellen Kindertragen auf dem Rücken transportiert. Die Urlauber wanderten vom Grünwaldkopfsee in Richtung Bergstation des Grünwaldkopfliftes. Auf beiden Seiten des Wanderweges weideten Kühe.

Gerald Lehner

Zuerst nur eine Kuh, dann ganze Herde

Als sich das Kalb aus bisher unbekannter Ursache erschreckt hatte, ging die Mutterkuh zunächst auf den Vater der Familie los. Seine 31-jährige Frau stellte sich dazwischen und versuchte die Kuh zu verscheuchen. Was zur Folge hatte, dass weitere drei bis vier Rinder der Herde auf die Familie losstürmten.

Die Frau stürzte zusammen mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter, die sie auf dem Rücken trug. Die beiden wurden von den Kühen überrannt. Andere Wanderer hörten die Schreie der Familie und eilten zu Hilfe. Sie brachten die Frau und das Kind aus dem Gefahrenbereich. Diese haben laut Polizei Hautabschürfungen und Prellungen erlitten und wurden im Ärztezentrum Radstadt (Pongau) ambulant versorgt. Laut Polizei sind auf den Almen in Obertauern Hinweisschilder „Achtung Weidevieh“ angebracht. Angaben des Viehbesitzers zufolge sind die Kühe schon öfters auf Almen gewesen.

Absturz bei morschem Brückengeländer

In Mauterndorf im Salzburger Lungau ist Donnerstagvormittag ein 15-jähriger Schüler aus Deutschland rücklings in ein Bachbett gestürzt. Der Jugendliche hatte sich zuvor auf ein Brückengeländer gesetzt, dabei war das morsche Holz gebrochen. Der Bursche zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu und wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Tamsweg eingeliefert.

Anzeige gegen Gemeinde

Die Polizei hat Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Brückenerhalter erstattet. Das ist die Gemeinde Mauterndorf.

