Para-WM: Matzinger holt Gold

Günther Matzinger hat bei der WM der Körperbehinderten in London am Mittwoch Gold über 400 Meter in der T47-Klasse geholt. Der Salzburger setzte sich vor dem Jamaikaner Shane Hudson und Andonis Aresti aus Zypern durch.

Der Österreicher Alexander Pototschnig wurde Sechster. Das Rennen lief für den 30-Jährigen spannend. „In der Kurve vor der Zielgeraden wurde es richtig hart. Ich habe gemerkt, wie der Jamaikaner vorbeigezogen ist. Wir sind beide zum Schluss eingegangen, er aber noch ein wenig mehr. So hab ich mich schließlich durchsetzen können“, so Matzinger.

Thomas Kaserer

„Fix und fertig von den Emotionen“

London erwies sich damit einmal mehr als guter Boden für den Salzburger, durfte er sich doch bereits 2012 bei den Paralympics über zweimal Gold freuen. „Es ist einfach unglaublich. Ich bin fix und fertig von den Emotionen. London ist einfach ein Wahnsinn für mich, die Stimmung war wieder grandios“, sagt Matzinger, der auch über die 200 m antritt.