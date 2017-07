Gute Geschäfte mit Mittelalterfesten

In Mauterndorf (Lungau) mit seiner uralten Burg ist die Beschäftigung mit dem Mittelalter ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor und Anziehungspunkt für den Tourismus geworden.

Mittelalterfeste gibt es besonders im riesigen Deutschland sehr viele – zuletzt auch in Niederbayern, wo die traditionsreiche Landshuter Hochzeit aus dem Mittelalter heuer besonders aufwändig nachgespielt wurde; über Wochen. Zehntausende Menschen beteiligen sich an solchen Events, zum Teil auch aufwändig be- bzw. verkleidet. Sie nehmen weite Reisen für solche Feste in Kauf.

ORF

Älteste Marktgemeinde Salzburgs

Heuer gibt es in Mauterndorf einen besonderen Grund zum Feiern: Vor 800 Jahren Jahren wurde Mauterndorf zum Markt erhoben. Und vom Mittelalter leben hier noch immer viele. Die Gäste, die wegen der Burg und den Mittelalterfesten nach Mauterndorf kommen, beleben vor allem die Zwischensaisonen.

Spezielle Rezepte und Schmankerl

Die Größe dieser internationalen Community sei mittlerweile nicht mehr zu unterschätzen, sagt Peter Schitter, Chef des Mauterndorfer Tourismusverbandes: „Bei unserem Fest heuer waren ungefähr 3.500 bis 4.000 Leute. Das waren sicher viele Gäste, die aus diesem Grund bei uns Urlaub machen. Und die Kurzurlaube werden immer mehr. Da passt das sehr gut hinein. Und übers Jahr glaube ich, dass wir damit 10.000 Nächtigungen machen.“

Und wer gern feiert - wie Ritter und Burgfräulein, der tafelt auch entsprechend. Mauterndorfer Gastronomen setzen nicht nur bei Burgfesten auf alte Rezepte bei den Schmankerl, wie der Gastronom Gerhard Pfeiffer als Sprecher der Wirte erzählt: „Es gibt um Beispiel die Speise des Nonnenfurzes, Spanferkel, Ripperl und Hasenöhrl.“

Einheimische und Gäste verkleiden sich

In einem markanten Treppengiebelgebäude aus dem 16. Jahrhundert mitten in Mauterndorf wird in geschichtsträchtigen Gewölben gewerkt. Die Fleischhauerfamilie Lankmayr hat das besondere Haus mit viel Aufwand restauriert. Auch der Mauterndorfer Gerhard Mauser ist ein Mittelalter-Fan: „Unsere Gemeinde hat eine tolle Geschichte. Da sind einfach Traditionen da, die man automatisch lebt.“