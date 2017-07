Illegales Spielcasino: Anzeige und Festnahme

Ein illegal betriebenes Spielcasino haben Polizeibeamte in der Nacht auf Mittwoch im Salzburger Stadtteil Elisabeth Vorstadt entdeckt. Eine Angestellte wurde angezeigt, einer der Gäste wurde festgenommen.

In der Nacht zum 19. Juli kontrollierten die Schengenfahnder das offensichtlich illegale Spielcasino in der Stadt Salzburg. In dem Lokal in der Elisabeth Vorstadt wurden mehrere illegale Spielautomaten betrieben. Bei der Kontrolle trafen die Beamten auf eine Frau, die Gäste bediente und Geld wechselte. Gegenüber den Polizisten gestand sie, nicht als Angestellte gemeldet zu sein. Die bosnische Staatsbürgerin wurde wegen unrechtmäßigem Aufenthalt in Österreich angezeigt.

Gast festgenommen, wegen illegaler Automaten

Ein Lokalgast wurde von den Beamten festgenommen weil dieser eine bereits gegen ihn verhängte Freiheitsstrafe nicht angetreten hatte. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg in Puch bei Hallein (Tennengau) gebracht. Wegen der im Lokal aufgestellten illegalen Glücksspielautomaten wird Anzeige erstattet.

