Erste Bilder vom neuen „Jedermann“

Am Dienstagabend ließen die Festspiele einen ersten Blick auf den neuen „Jedermann“ werfen. Die Erwartungen sind groß, schließlich gibt es eine völlig neue Inszenierung mit neuen Hauptdarstellern. Erste Bilder sehen sie hier:

Mit Spannung wird jedes Jahr die Inszenierung des „Jedermann“ der Salzburger Festspiele erwartet. Heuer wird eine völlig neue Inszenierung auf die Bühne am Domplatz gebracht, Premiere feiert das Stück am Freitag. Am Dienstag durften Fotografen aber bereits einen ersten Blick auf den Jedermann 2017 werfen.

Regisseur Michael Sturminger hat im Vergleich zu den vorhergehenden Inszenierungen kräftig gestrichen und manche Szenen umgestellt. Der Dom wird bei der neuen Inszenierung zu einem der Hauptakteure. Im Laufe des Abends erscheint er imposant in wechselnde Lichtstimmungen getaucht.

Tobias Moretti mimt heuer zum ersten Mal den Jedermann, als guter Gesell und Teufel war er bereits an der Seite von Langzeit-Jedermann Peter Simonischek am Domplatz zu sehen. Als Buhlschaft folgt Stefanie Reinsperger Miriam Fussenegger nach. Als Tod wird dem Jedermann auch heuer wieder Peter Lohmeyer zum Verhängnis.

Buhlschaft erscheint ganz in rosa

Jedes Jahr ein gut gehütetes Geheimnis: Das Kleid der Buhlschaft. Sie tritt heuer zunächst in einem schwarzen Nachthemd auf. Zur Tischgesellschaft erscheint sie in einem rosa Tüll-Kleid mit langer Schleppe. Insgesamt erscheint die Inszenierung heuer in modernerer, teilweise zeitgenössischer Ausstattung.

Eva Halus, Lukas Möschl, Salzburg.ORF.at

