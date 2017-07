Zwei Jugendliche von Dach gestürzt

In Radstadt (Pongau) sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Jugendliche auf dem Dach ihrer Ferienwohnung ausgerutscht und etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Die beiden 16-Jährigen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Die beiden Jugendlichen dürften in der Nacht aus dem Fenster ihrer Unterkunft im zweiten Stock der Ferienwohnung gestiegen sein. Nach Angaben der Polizei wollten die 16-Jährigen über ein Schrägdach zum Zimmer eines Mitschülers gelangen, offenbar um diesen zu erschrecken.

Dabei verloren sie auf dem rutschigen Dach das Gleichgewicht und stürzten etwa fünf Meter tief auf die darunter liegende Wiese. Die Jugendlichen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.