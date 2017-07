Festspiel-Flair auch am Würstelstand

Mit der Premiere des „Jedermann“ am Freitag verwandelt sich Salzburg wieder in die Festspielstadt, durch die die Promis spazieren. Und dieses Festspiel-Feeling spürt man nicht nur in teuren Restaurants, sondern auch am Würstelstand.

ORF

Die Prominenten der Festspiel sind nicht nur in Luxusgeschäfte, Nobelhotels oder bei geschlossenen Partys zu treffen, sondern kommen zum Beispiel auch bei der Würstlstandlerin Martina Verma in der Salzburger Altstadt vorbei. Sie hat im Lauf der Jahre schon viele Stars bedient: „Peter Simonischek ist immer mit dem Hund gekommen - da bekommt natürlich auch der Hund sein Würstel. Auch der Herr Obonya war da. Und vor etwa zwei Jahren war der Herr (Rolando) Villazon mit der ganzen Familie da - mit Frau, mit Kindern. Auch mit dem Herrn Gottschalk kann man wahnsinnige Gaudi haben. Denn erkennt man gleich an seiner Länge. Denn sonst sieht er mit seinen Schlapfen privat ganz anders aus als im Fernsehen.“

Abgesehen von den prominenten Kunden schätzt die Standlerin aber auch die besondere Atmosphäre zur Festspielzeit: „Irgendwie ist die Stadt schon anders. Und wenn du dann die Leute am Abend mit den schönen Kleidern herumgehen siehst - dann denkst du dir: Manche schauen wunderbar aus und manche haben keinen Spiegel daheim.“

Betrieb bis weit in den Abend hinein

Doch während der Festspielzeit gibt es für Martina Verma nicht nur Einiges zu sehen, sondern auch viel zu arbeiten: „Am Abend ist viel mehr los. Normalerweise ist am Abend Schluss, wenn es heiß ist. Aber wenn die Leute in den Pausen hinausgehen oder die Aufführungen im Freien sind, dann sind doch mehr Leute unterwegs. Und wenn es so heiß ist, dass sie keine Würstel essen, dann kaufen sie sich wenigstens was zu trinken.“

Dies Vorfreude auf die Eröffnung der 97. Salzburger Festspiele ist auch bei den anderen Standlern da: „Ich arbeite am Grünmarkt und sehe die Leute. Es ist ein schönes Ambiente und Flair - ich freue mich drauf“, sagt eine Standlerin. Und eine weitere kann es auch kaum erwarten: „Die Stadt wird sehr voll sein, auf das freue ich mich ganz besonders.“ Am Freitag ist „Jedermann“-Premiere. Offiziell eröffnet werden die Festspiele dann am 27. Juli - mit dem Festakt in der Felsenreitschule.