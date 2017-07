260 Polizisten zu wenig in Salzburg

Im Land Salzburg sind derzeit um rund 260 Polizisten weniger im Dienst als im Personal-Soll vorgesehen. Das geht aus einer Anfragebeantwortung des Innenministeriums an den SPÖ hervor. Bundesweit fehlen gar rund 2.000 Polizisten.

Die Antworten auf eine Anfrage das Salzburger SPÖ-Nationalratsabgeordneten Walter an Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) haben es in sich: Das Papier vom 14. Juli legt offen, dass in Salzburg gegenüber dem Soll von rund 1.630 Polizisten rund 260 Polizeibeamte fehlen.

750.000 Überstunden in Salzburg alleine im Vorjahr

Die Folge dieses Personalmangels seien rund 750.000 Überstunden seiner Kollegen alleine im vergangenen Jahr, sagt der Salzburger Polizeigewerkschafter Walter Deisenberger. Die Folgen für die Beamten seien massiv: „Die Belastbarkeitsgrenze ist vielfach schon überschritten. Es wird mir erzählt, dass unsere Polizistinnen keine Zeit mehr für ihre Kinder haben, dass die Väter, die wir haben, ihre Kinder nur an einem Wochenende im Monat vielleicht noch sehen. Wir kommen meistens sehr spät nach Hause und gehen sehr früh aus dem Haus. Ein Familienleben ist so nicht zu führen“.

Der derzeitige Personalmangel bei der Polizei „produziert jetzt die Krankenstände der Zukunft“, so Gewerkschafter Deisenberger. „Wir fordern unsere Kolleginnen und Kollegen so weit, dass das nicht mehr lange gutgehen kann.“

Flachgauer ÖVP-Bürgermeister für mehr Personal

Der Personalmangel bei der Polizei rief jetzt auch drei Flachgauer ÖVP-Bürgermeister auf den Plan. Der Gemeindechef von Anthering hat in den Frühverkehrsspitzen zu viel Ausweichverkehr durch den Ort, ebenso sein Kollege in der Gemeinde Elixhausen. Zuständig ist in diesen Gemeinden die Polizeiinspektion Bergheim. Dort fehlen allerdings zwei Beamte. Die drei ÖVP-Bürgermeister fordern von ihrem Parteifreund und Innenminister jetzt sechs Posten mehr. Mehr dazu in Flachgauer Bürgermeister fordern mehr Polizisten (salzburg.ORF.at; 18.7.2017).

Tatsache ist, dass es aber auch künftig kaum mehr Personal bei der Polizei geben wird - auch das ist offiziell. Zuletzt wurden in Salzburg lediglich 47 fertig ausgebildete Polizeischüler in den Dienst gestellt.

Ministerium will neue Zahlen nachreichen

Der Sprecher des Innenministeriums, Karl-Heinz Grundböck, sagte gegenüber dem ORF, dass die Zahlen in der Anfragebeantwortung - also 260 Beamte in Salzburg zu wenig - die Wirklichkeit nicht abbilden würden. Daran sei die Fragestellung schuld gewesen. Am Mittwoch würden neue Zahlen nachgereicht.

