Stadt Salzburg: Vignette für Reisebusse geplant

Um den Ansturm von Reisebussen mit Tagestouristen einzudämmen, plant die Stadt Salzburg jetzt eine Vignette für diese Busse - so wie sie bis 2006 galt. Sie soll mindestens 50 Euro kosten, Details werden kommende Woche fixiert.

Die Überlastung des Reisebusterminals Nord an der Paris-Lodron-Straße im Salzburger Stadtzentrum ist Anlass für die Pläne: Dort kamen alleine im Juni 5.000 Reisebusse - im Durchschnitt 160 pro Tag. „Wir haben sehr viele Asiaten und Amerikaner - es sind natürlich die Überseegäste, die mit dem Bus unterwegs sind“, sagt Bert Brugger, Geschäftsführer der städtischen Tourismusgesellschaft. „Dann gibt’s natürlich noch eine Reihe von Anbietern aus den umliegenden Ferienorten, die hier mit Busausflügen Tagesgäste nach Salzburg bringen.“

Bustouristen „verstopfen alles“

Bei Geschäftsleuten und Anrainern sorgt diese Reisebuslawine für Unmut: „Manches Mal ist es unerträglich“, sagt Anrainerin Helga Wirrer. „Die Gruppen werden hier ausgespuckt vom Bus, die wissen ja nicht, wo sie sich befinden. Sie verstopfen aber alles.“

Abhilfe schaffen soll nun eine Wiedereinführung des Vignettensystems, wie es bereits bis 2006 gültig war. „Damit haben wir die Möglichkeit, es innerhalb der Stadt zu steuern“, sagt Vizebürgermeister Harald Preuner (ÖVP). „Wir haben auch die Möglichkeit, es zu drosseln, wenn es gewünscht wird. Und wir können auch stunden- und tageweise die Anzahl der Busse bei den einzelnen Terminals steuern. Denn das Vignettensystem bedeutet ein allgemeines Fahrverbot für sämtliche Reisebusse in der Stadt - ausgenommen, sie haben diese Vignette.“

Busterminal Nonntal soll besser ausgelastet werden

Derzeit wird das enge Terminal Nord in der Paris-Lodron-Straße deutlich öfter von den Reisebussen angefahren, weil es näher beim Stadtzentrum liegt: „Es ist da auch der Mirabellgarten in der Nähe - das ist ein wichtiges Stichwort für Sound of Music“, so Preuner. Das geräumige und gut ausgestattete Busterminal Süd im Nonntal könnte dagegen besser ausgelastet sein - das soll über die Vignettenregelung erreicht werden.

Preuner kann sich für die Reisebusvignette einen Preis von mindestens 50 Euro vorstellen. Der für Verkehr zuständige Stadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) signalisierte schon Gesprächsbereitschaft. Bei einem Reisebusgipfel nächste Woche soll die Regelung konkretisiert werden.

