Überfallserie: Sieben Jugendliche ausgeforscht

Sieben Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sollen ein Serie von Überfällen in der Stadt Salzburg - unter anderem auf zwei Trafiken und ein Gasthaus - verübt haben. Fünf von ihnen sitzen in Haft, zwei sind noch flüchtig.

Durch einen nächtlichen Überfall auf eine Passantin am 12. Juli in Salzburg-Itzling kamen die Ermittler auf die Spur der Jugendlichen: Dabei sollen diese zu dritt mit einer Waffe ein 24-Jährige bedroht und ihr Geld geraubt haben. Auf der Flucht wurden zwei der mutmaßlichen Täter - ein 17-jähriger Arbeitsloser und ein 16-jähriger Schüler - festgenommen.

Obus versäumt und spontan junge Frau überfallen

Den Überfall in Itzling dürften die Jugendlichen spontan begangen haben: „Die haben an der Bushaltestelle den Obus versäumt, haben beim Warten die junge Frau aus dem Haus kommen sehen und haben sie dann überfallen“, schildert Christian Voggenberger vom Landeskriminalamt Salzburg. Auf der Flucht dürfte einer der Jugendlichen die Waffe weggeworfen haben - möglicherweise in die Salzach. Gefunden wurde sie von der Ermittlern jedenfalls nicht, sagt Voggenberger.

Durch die Aussage eines der beiden Festgenommenen kamen die Ermittler Schritt für Schritt auf die Spuren der jugendlichen Bande aus Österreichern, Türken, Afghanen und einem Tschetschenen: Es stellte sich heraus, dass die sieben Jugendlichen für sechs Überfälle und Überfallsversuche der letzten Wochen verantwortlich sein sollen.

ORF

Vorbestrafte gingen professionell vor

So sollen die Jugendlichen die bewaffneten Überfälle auf zwei Trafiken in Salzburg-Liefering genauso verübt haben wie den Überfall auf das Heimathaus in Salzburg-Maxglan und einen Überfallsversuch auf ein Imbisslokal an der Getreidegasse in der Salzburger Altstadt. Auch ein Überfall auf einen Passanten im Salzburger Volksgarten soll auf das Konto der Jugendlichen gehen. Dabei seien sie professionell vorgegangen, so Voggenberger: So sei beispielsweise beim Überfall in dem Gasthaus einer der Jugendlichen als Kundschaft unerkannt in dem Lokal gesessen.

Ein Großteil der Jugendlichen ist schon mehrfach vorbestraft - unter anderem wegen Raubs, Gewalt- und Suchtmitteldelikten sowie Verstößen gegen das Waffengesetz. Und die kriminelle Energie der sieben sei groß gewesen, so Voggenberger: „Der nächste Überfall auf eine Trafik in Salzburg-Maxglan am 14. Juli war schon ausgekundschaftet und geplant.“ Allerdings habe dieser nicht mehr stattgefunden, weil durch die Festnahme von zwei Bandenmitgliedern die anderen alarmiert gewesen sein.

Fünf von sieben in U-Haft

Bei Hausdurchsuchungen wurden insgesamt fünf der sieben Verdächtigen festgenommen. Sie wurden in die Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein gebracht. Zwei weitere Verdächtige seien namentlich bekannt, aber noch nicht gefasst, so die Polizei. Nach ihnen wird weiter gefahndet. Sie werden jetzt wegen des Verdachts des schweren Raubes und der Bildung einer kriminellen Vereinigung angezeigt.

