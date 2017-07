Flachgauer Bürgermeister fordern mehr Polizisten

Drei Flachgauer ÖVP-Bürgermeister fordern jetzt per Brief von ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka mehr Polizisten für den Posten Bergheim. Sie wollen erreichen, dass zumindest alle Planstellen besetzt werden.

Die Bewohner von Anthering, Bergheim und Elixhausen (Flachgau) leiden stark unter dem extremen Verkehrsaufkommen vor allem in den Morgenstunden in Richtung der Stadt Salzburg. So hat die Polizeiinspektion Bergheim auf dem Papier derzeit 16 Planstellen, tatsächlich sind aber drei Polizistinnen und elf Polizisten im Einsatz.

Für die Bürgermeister Johann Mühlbacher, Johann Hutzinger und Markus Kurcz, sind das bis zu sechs Beamte zu wenig. „Uns geht es darum, dass in der Morgenspitze zwei Streifen unterwegs sind und dass dazu der Organisationsplan der Polizeiinspektion Bergheim entsprechend aufgestockt wird. Die Problematik liegt im Verkehr und in der Morgenspitze“, sagt der Vorsitzende der Flachgauer Bürgermeisterkonferenz Markus Kurcz.

Bürgermeister argumentieren mit Verkehrsbelastung

Die Ortschefs erwarten eine positive Erledigung ihrer Forderung: Anthering, Bergheim und Elixhausen seien Hotspots im Salzburger Verkehrsgeschehen. Der Umgehungsverkehr durch die Siedlungsgebiete führe zu großen Belastungen und Gefahren für die Bewohner und massiven Beschwerden bei Bürgermeistern und Polizei.

Auch die Flüchtlingsunterkunft des Innenministeriums in Bergheim würde Kapazitäten der Polizei binden, so argumentieren die drei ÖVP-Bürgermeister in ihrem Schreiben an ihren Parteifreund.