Heiraten am „Kraftplatz“ Untersberg

Der Untersberg ist nicht nur der sagenumwobene Hausberg der Stadt Salzburg, er gilt auch als Kraftplatz und ist zudem ein Lieblingsausflugsziel der Salzburger. Zudem wünschen sich immer mehr Paare am Untersberg zu heiraten.

Es waren begeisterte Berggeher, welche die erste Anfrage gestellt haben, am Untersberg den Bund der Ehe zu schließen, erzählt der Grödiger Bürgermeister Richard Hemetsberger: „Wir haben das rechtlich prüfen lassen, und weil auch die Bereitschaft unserer Standesbeamtinnen gegeben war, dachten wir uns, warum soll man nicht den schönsten Tag des Lebens an dem Ort begehen, wo man sich am wohlsten fühlt“.

Vor der Hochzeit Ostgrat durchklettert

Damit war die Möglichkeit am Untersberg zu heiraten offiziell geschaffen. Inzwischen kann der Bürgermeister bereits auf einige Vermählungen zurückblicken: "Ich war selber bei mehreren Hochzeiten dabei, wir haben ganz tolle Erlebnisse gehabt. Eine der extremsten Hochzeiten war, dass ein bergbegeisterter Kletterer vor der Hochzeit noch, gemeinsam mit seiner Zukünftigen, den Ostgrat durchstiegen hat. Oben haben sie sich geduscht, umgezogen und dann am Geiereck die Ehe geschlossen.

Viele Anfragen - gute Kleidung empfohlen

Inzwischen gibt es zahlreiche Anfragen bei der Gemeinde Grödig, bestätigt der Bürgermeister. Erst vor einer Woche hat wieder ein Paar im Gemeindeamt angefragt. Die Paare schätzen vor allem das besondere Umfeld und die Aussicht auf die herrliche Bergwelt, sagt Hemetsberger.

Sich am Untersberg trauen zu lassen ist seitens der Behörde übrigens nicht komplizierter als eine gewöhnliche Hochzeit. Lediglich mit Wind ist zu rechnen, der Bürgermeister empfiehlt Kleidung zum Überziehen dabeizuhaben. Sollte das Wetter gar nicht mitspielen, könne immer noch auf das Gemeindeamt Grödig zurückgegriffen werden.

