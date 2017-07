Weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Salzburg sinkt - und das dürfte in absehbarer Zeit auch so bleiben. Davon geht das Arbeitsmarktservice (AMS) aus. Hauptrund dafür sei die gute Konjunktur,

Mehr Export, eine steigende Nachfrage im Inland und erhöhte Investitionen von Wirtschaftsbetrieben bedeuteten im ersten Halbjahr 2017 um fast 4.000 Beschäftigte mehr im Bundesland Salzburg. Damit hat Salzburg mit 5,6 Prozent bundesweit die niedrigste Quote an Arbeitslosen. „Insbesonders der (in Salzburg wichtige - Anm.) Dienstleistungsbereich, aber auch der Fremdenverkehrs-nahe Bereich bringt viele Beschäftigungsmöglichkeiten“, sagt Siegfried Steinlechner, Landesgeschäftsführer des AMS. „Jetzt kommt noch zusätzlich dazu, dass auch Produktion und Bauwesen stärkere Beschäftigungsangebote entwickeln.“

Nur Sorgen wegen Langzeitarbeitslosen über 50

Deutlich verbessert hat sich die Situation bei Arbeitslosen unter 25 Jahren. Schwierig hingegen ist noch immer die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen, die älter als 50 Jahre sind. Diese sollen durch die Beschäftigungs-Aktion 20.000 wieder einen Job finden. Das Arbeitsmarktservice rechnet für die zweite Jahreshälfte 2017 weiterhin mit einem positiven Trend in der Wirtschaft und daher mit einem anhaltenden Rückgang der Arbeitslosigkeit.

