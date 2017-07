38-Jähriger bedrohte Passanten mit Messer

Samstagmittag hat ein 38-Jähriger in der Salzburger Innenstadt beim Betteln Passanten mit einem Messer bedroht. Der Mann ging auf zwei junge britische Touristen und einen 23-jährigen Salzburger los.

Der 38-jährige Salzburger hatte zunächst ein britisches Pärchen - 25 und 26 Jahre alt - am Franz-Josefs-Kai angebettelt. Als die beidem ihm kein Geld gaben, holte er ein Taschenmesser heraus, öffnete es zur Hälfte und stach in Richtung der beiden Touristen. Kurze Zeit später wurde der Mann dann in der Brodgasse gegenüber dem 23-Jährigen abermals aggressiv: Als er nichts bekam, zückte er das Messer, klappte es ganz auf und stach in Richtung des Mannes.

Passanten beobachteten das und alarmierten die Polizei in der Wachstube Rathaus. Beamte konnten den 38-Jährigen rasch ausfindig machen und vorübergehend festnehmen. Er wird jetzt wegen des Verdachts der versuchten Raubs angezeigt. Eventuell könnte der Mann noch weitere Passanten bedroht haben. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.