In Wäldern droht Borkenkäfer-Invasion

Salburgs Wäldern droht eine Borkenkäfer-Invasion. Davor jetzt warnen Forstexperten. Die Schädlinge sind zwar nur wenige Millimeter groß, aber sehr gefräßig, und sie vermehren sich rasant.

Bei einem Lokalaugenschein in einem Wald in Köstendorf am Freitag zeigt sich: Erst bei einem Blick unter die Rinde erkennt auch der Nichtförster, dass hier Borkenkäfer am Werk sind. Eine Fichte etwa ist nicht mehr zu retten - in der frisch gefällten Baumkrone sind sogar noch mehr Fraßspuren zu sehen, schildert Walter Angerer, Bezirksförster im Flachgau.

„In unserem Gebiet ist die Borkenkäfer-Plage extrem. Im Juli 2016 gab es einen starken Sturm. Auch die klimatischen Voraussetzungen für den Käfer sind derzeit optimal. Deshalb breitet er sich gerade in unserer Region enorm aus“, sagt Angerer

Kalter Winter und Trockenperiode begünstigen Käfer

Der kalte Winter und die lange Trockenperiode heuer haben die Schädlinge nicht dezimiert - im Gegenteil. Sie konnten sich sogar ausgezeichnet vermehren, beklagt Landesforstdirektor Michael Mitter.

„Von den Hochlagen im Lungau bis in die Tallagen des Salzach- und Saalachtales, aber auch im Flachgau, mussten wir feststellen, dass der Borkenkäfer in allen Waldbeständen sehr massiv vertreten ist. Die genaueren Beobachtungen und die damit verknüpften Klimadaten lassen auf eine beginnende Massenvermehrung der Borkenkäfer schließen. Das heißt, wir müssen jetzt dahinter sein, diese drohende Vermehrung möglichst rasch einzuschränken“, sagt Mitter.

Förster in den Bezirken helfen

Um jetzt weiteren Schaden durch Borkenkäfer abzuwenden, müssen die heimischen Waldbesitzer aktiv werden. Auf der Suche nach den gefräßigen Käfern helfen sie sich oft gegenseitig. „Wer diese Hilfe nicht hat, ist herzlich willkommen in der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft. Dort gibt es die Bezirksförster, die wirklich ein sehr geschultes Auge haben. Diese Experten sind auch schnell da, denn das muss auch schnell gehen. Betroffene Bäume werden gekennzeichnet, damit man dann handeln kann.“

Gelingt es nicht, vom Borkenkäfer befallene Bäume rechtzeitig aus dem Wald zu entfernen, dann drohen finanzielle Einbußen bis zu einem Drittel.

