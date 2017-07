AUVA will Chirurgie West kaufen

Das Unfallkrankenhaus in der Stadt Salzburg will die Chirurgie West der Landeskliniken kaufen und dorthin übersiedeln. Das bestätigte die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) am Freitag.

In spätestens acht Jahren will die AUVA am neuen Standort der Salzburger Landeskliniken sein. Ein Gutachter wurde bereits beauftragt in den nächsten zwei Monaten, den Wert des Chirurgie-West-Gebäudes festzustellen. Der Komplex wurde seit dem Jahr 2001 in zwei Etappen gebaut.

AUVA bestätigt Überlegungen zum Gebäudekauf

Alleine der erste Bauabschnitt kostete rund 50 Millionen Euro. Die AUVA bestätigte am Freitag diesbezüglich eine Zusammenarbeit zwischen Unfallkrankenhaus und Landeskliniken. " Der derzeitige Stand der Überlegungen ist, dass die SALK in räumlicher Nähe ein weiteres Haus errichtet und dort die eigenen chirurgischen Fächer unterbringt. Wir würden dann die Chirurgie West kaufen und das UKH in die Chirurgie West verorten. Die Chirurgie West soll mit dem neuen Haus verbunden werden, so dass die Versorgung mit den Leistungen sehr rasch zur Verfügung steht", sagte AUVA-Obmann Anton Ofner.

ORF

Enge Zusammenarbeit der Krankenhäuser

Die geplante Zusammenarbeit zwischen dem Unfallkrankenhaus und den Landeskliniken ist damit einen Schritt weiter. Laut Landes-Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) würden sich beide Krankenhäuser kein Geschäft wegnehmen. „Ganz im Gegenteil, wir wollen die Synergie nutzen und durch die Zusammenarbeit eine möglichst gute und zukunftsorientierte Trauma- und Orthopädieversorgung in Salzburg sicher stellen“, sagte Stöckl.

Was nach der Übersiedlung des UKH mit dem Gebäude am Rehrlplatz in der Stadt Salzburg geschieht, steht laut Allgemeiner Unfallversicherungsanstalt noch nicht fest.