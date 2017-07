Unbekannter schlägt Chauffeur während Busfahrt

Ein Unbekannter hat Donnerstagabend einen Postbusfahrer mit einem Faustschlag verletzt. Zwei Insassen gerieten in Panik und schlugen die Seitenscheibe ein, um aus dem Bus zu springen. Der Täter ist nach wie vor flüchtig.

Auch zwölf Stunden nach dem Übergriff auf den Busfahrer fahndet die Polizei´nach dem Täter. Der Unbekannte wird vom Opfer als muskulöser, südländischer Typ unbekannten Alters mit Vollbart und rotem T-Shirt beschrieben. Schon beim Einstieg kam es laut Polizei zwischen dem Busfahrer und dem Passagier zu einer verbalen Auseinandersetzung. „Der Täter hatte ein ungültiges Ticket und der Buslenker sagte, sollte das abermals vorkommen, sehe er sich gezwungen, dass er die Polizei verständigen werde. Er hat ihn dann freundlicherweise mitfahren lassen“, schilderte Polizeisprecher Thomas Meßner.

Übergriff passiert während letzter Fahrt

Bei der letzten Fahrt gegen 23.00 Uhr war der Postbus in der Alpenstraße in Salzburg-Süd stadteinwärts unterwegs. Zuvor ließ der Buschauffeur den Jugendlichen einsteigen. Während der Fahrt versetzte der Unbekannte dem Chauffeur plötzlich einen Faustschlag. Der Postbusfahrer konnte das Fahrzeug gerade noch rechtzeitig in einer Haltebucht in der Herrnau zum Stillstand bringen.

Businsassen sprangen in ihrer Panik auf Fahrbahn

Zwei Mädchen, die ebenfalls mit dem Postbus fuhren, gerieten in Panik. Sie dachten offenbar, dass es sich bei der Attacke des Mannes um einen Amoklauf handle. Die beiden Mädchen schlugen ein Fenster ein und sprangen aus zwei Metern Höhe auf die Fahrbahn hinaus. Dabei wurden sie verletzt.

Als die Mädchen auf die Straße sprangen, fuhr kein Fahrzeug auf der Alpenstraße, trotzdem verletzten sie sich beim Sprung aus zwei Metern Höhe. Auch der Busfahrer erlitt durch die Schläge des Täters Verletzungen. Der Unbekannte konnte nach seiner Attacke flüchten. Er öffnete eine Bustür per Notschalter und lief davon. Fahndungen der Polizei verliefen bislang negativ. Die zwei Mädchen und der verletzte Busfahrer wurden ins Unfallkrankenhaus gebracht. Der Postbus wurde durch einen Ersatzfahrer in die Garage nach Salzburg-Itzling gebracht.